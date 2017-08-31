Советы от ВХ

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Когда начисляют проценты за поздний выход на пенсию

Когда начисляют проценты за поздний выход на пенсию
Я родилась 14 декабря 1958 года. Работала с сентября 1977 года. С 2002 года, как инвалид III группы, получаю пенсию по инвалидности. В июне 2016 в 57 лет и 6 месяцев вышла на пенсию по возрасту. Мой стаж — 39 лет и 2 месяца. По моим расчетам, я должна получать пенсию в большем размере за более поздний выход на пенсию по возрасту. Должны ли мне начислить 12,5% к пенсии за более поздний выход на пенсию?

Лидия Георгиевна
Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, порядок повышения размера пенсии по возрасту женщинам за более поздний выход на пенсию по возрасту регламентируется частью 3 статьи 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поскольку до назначения пенсии по возрасту вы получали пенсию по инвалидности — то оснований для установления к размеру пенсии по возрасту повышения по части 3 статьи 29 настоящего закона нет.

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