Что и почем покупали харьковские госучреждения

С 1 августа 2016 года согласно Закону Украины “О публичных закупках” все без исключения госзаказчики - от министерств до небольших сельских школ — обязаны делать покупки через систему ProZorro. На какие товары был наибольший спрос в Харьковской области, кто и у кого их покупал, проанализировали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua, официального участника системы ProZorro.
За год - с августа 2016 года по август 2017-го - в Харьковской области через систему публичных электронных закупок было проведено 12,76 тыс. тендеров. Их ожидаемая стоимость составила 23,55 млрд грн. Закупки проводили 752 госзаказчика. В закупках приняли участие более 6 тыс. поставщиков. В результате за 12 месяцев области удалось сэкономить около 940 млн грн.
Что покупали и на чем сэкономили?
Спрос со стороны госучреждений региона оказался наибольшим в категории продуктов питания - для их покупки за год объявили 1,53 тыс. торгов. Также востребованными были медоборудование и фармпродукция - 1,41 тыс. тендеров, конструкции и конструкционные материалы - 973 тендера, нефтепродукты, топливо, электроэнергия - 972 тендера. И замыкает пятерку транспортное оборудование, для приобретения которого огласили 858 торгов. Примечательно, что на эти пять категорий приходится 45% всех тендеров, объявленных в ProZorro за год.
Если рассматривать бюджет закупок, то плановая сумма на строительные работы составила 9,25 млрд грн. за год, на приобретение товаров - 8,74 млрд грн., а на различные услуги - 5,56 млрд грн.
Ожидаемо, что при наибольших бюджетах, выделенных на строительные работы, в этой категории, и сэкономить получилось максимально - 383 млн грн. На нефтепродуктах, топливе и электроэнергии экономия составила 111 млн грн, на транспортном оборудовании - 65 млн грн., на медоборудовании и фармпродукции - 40 млн грн и немного меньше - 39 млн грн. - на строительных конструкциях и конструкционных материалах.
Самые дорогие завершенные закупки, проведенные в Харьковской области за год, были связаны с ремонтом дорог. Так, 1,126 млрд грн. регион заплатил за текущий ремонт участка автомобильной дороги Чугуев - Меловое. 841 млн грн. был потрачен на аналогичные работы на участке дороги Р-46 Харьков - Ахтырка, а также почти 230 млн грн - на ремонт участка дороги М-03 Киев – Харьков-Довжанский.
Кто и у кого покупал
Очевидно, что не все госзаказчики Харьковской области проводили за год одинаково много закупок. Безоговорочным лидером по этому показателю стал региональный филиал “Південна залізниця” ПАО “Укрзалізниця”, который объявил 1190 торгов. На втором месте со значительным отрывом расположился филиал “Панютинский вагоноремонтный завод” ПАО “Укрзалізниця” с результатом в 710 торгов. Также в первой пятерке активных госзакупщиков оказались два филиала ПАО “Укргаздобыча” – “Шебелинкагаздобыча” (388 тендеров) и “Укрбургаз” (275 тендеров), а также Балаклейская центральная клиническая районная больница (267 тендеров).
Не только среди заказчиков есть свои “передовики”. Есть поставщики, которым удавалось побеждать в торгах намного чаще других. Больше всего победных предложений на счету ООО “Хазар” ЛТД - их было аж 137. На втором месте по этому показателю находится ООО “Украинский папир” - 129 победных предложений. Далее следуют ООО “ФУДСНАБ” - 119, ООО “БАДМ-Б” - 106 и клинический санаторий “Курорт Березовские минеральные воды” - 86 побед.
При этом 629 предпринимателей за год воспользовались возможностью обжаловать результаты и условия торгов. Они подали 1,8 тыс. жалоб и требований, более трети из которых были удовлетворены. Примечательно, что больше всего отстаивали свои права поставщики продуктов питания и напитков: на их счету более 300 жалоб и требований. Такая ситуация обусловлена в первую очередь тем, что в этой товарной категории в целом проводилось больше всего торгов.