Что и почем покупали харьковские госучреждения 31 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

С 1 августа 2016 года согласно Закону Украины “О публичных закупках” все без исключения госзаказчики - от министерств до небольших сельских школ — обязаны делать покупки через систему ProZorro. На какие товары был наибольший спрос в Харьковской области, кто и у кого их покупал, проанализировали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua, официального участника системы ProZorro.