Солью лучше не злоупотреблять
31 августа 2017 г.
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31 августа 2017 г.
Йоусилахти и его коллеги показали, что употребление более 13,7 грамма соли в сутки в два раза повышает риск развития сердечной недостаточности, по сравнению с теми, кто в пищу ежедневно использует менее 6,8 грамма хлорида натрия.
В исследовании, продолжавшемся в течение 12 лет, приняли участие более 4,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 25 до 64 лет. Для определения потребления соли использовались анализы мочи.
Избыток соли попадает в организм человека главным образом вместе с хлебом, сухими завтраками и готовыми к употреблению блюдами.
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