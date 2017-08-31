Определена сохраняющая здоровье порция овощей и фруктов
31 августа 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
31 августа 2017 г.
Эксперты полагают, что для поддержания здоровья достаточно в сутки употреблять около 375 граммов овощей, фруктов и бобовых. Эту порцию, отмечают ученые, можно разбить на три части, по 125 граммов каждая.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять в пищу не менее 400 граммов овощей, фруктов и бобовых.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.3554 грн
|100 EUR
|3048.06 грн
|100 USD
|2557.95 грн