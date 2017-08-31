Здоровье

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Определена сохраняющая здоровье порция овощей и фруктов

Определена сохраняющая здоровье порция овощей и фруктов
Международный коллектив медиков определил оптимальную ежедневную порцию овощей, фруктов и бобовых, которую необходимо употреблять в пищу человеку для снижения риска инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Эксперты полагают, что для поддержания здоровья достаточно в сутки употреблять около 375 граммов овощей, фруктов и бобовых. Эту порцию, отмечают ученые, можно разбить на три части, по 125 граммов каждая.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять в пищу не менее 400 граммов овощей, фруктов и бобовых.

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