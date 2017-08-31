Определена сохраняющая здоровье порция овощей и фруктов

Международный коллектив медиков определил оптимальную ежедневную порцию овощей, фруктов и бобовых, которую необходимо употреблять в пищу человеку для снижения риска инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Эксперты полагают, что для поддержания здоровья достаточно в сутки употреблять около 375 граммов овощей, фруктов и бобовых. Эту порцию, отмечают ученые, можно разбить на три части, по 125 граммов каждая.



Оценки авторов основаны на анализе данных, полученных от более 135 тысяч человек из 18 стран мира. Материалы исследования собирались в течение десяти лет с 2003 года. Возраст участников составлял 35-70 лет, наблюдение за каждым из них проводилось не реже раза в три года.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять в пищу не менее 400 граммов овощей, фруктов и бобовых.