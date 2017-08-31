Опровергнута эволюционная гипотеза Дарвина
31 августа 2017 г.
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31 августа 2017 г.
Исследователи провели детализированное 3D-моделирование зуба доисторического кита, останки которого были обнаружены в 2016 году в скалистых породах на побережье австралийского города Торки. Найденные окаменелости принадлежали предшественнику усатых китообразных Janjucetus hunderi, жившему 23-28 миллионов лет назад в олигоценовом периоде. Это животное обладает тонкими зубами, способными, по мнению некоторых специалистов, фильтровать воду. Таким образом, млекопитающее могло представлять собой переходную форму между древними животными, охотившимися на крупную добычу, и современными, что ловят морских беспозвоночных.
Ученые сравнили полученную модель с живущими ныне хищниками, которые используют зубы для фильтрации (морской леопард и тюлень-крабоед), а также обычными наземными (собака динго) и вымершими морскими хищниками (сквалодон). Оказалось, что зубы Janjucetus hunderi были острыми и подходили для разрывания плоти, а не для отсеивания планктона. То есть они не могли выполнять функцию фильтрации.
Выводы исследователей не опровергают дарвиновскую теорию эволюции, а лишь свидетельствуют об ошибочности конкретной гипотезы о механизме появления роговых пластинок. По словам ученых, формирование китового уса не происходило плавно и не могло обойтись без потери зубов и возниковения совершенно новой предшествующей структуры.
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