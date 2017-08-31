Технологии

  • 52
    •  / 

Опровергнута эволюционная гипотеза Дарвина

Опровергнута эволюционная гипотеза Дарвина
Австралийские ученые опровергли представление об эволюции морских млекопитающих, которые основывались на предположении Дарвина.
Согласно этой гипотезе, зубы древних китов выполняли ту же функцию, что и усы современных китообразных, однако новые данные показали, что первые не были приспособлены для фильтрации воды и ловли беспозвоночных.

Исследователи провели детализированное 3D-моделирование зуба доисторического кита, останки которого были обнаружены в 2016 году в скалистых породах на побережье австралийского города Торки. Найденные окаменелости принадлежали предшественнику усатых китообразных Janjucetus hunderi, жившему 23-28 миллионов лет назад в олигоценовом периоде. Это животное обладает тонкими зубами, способными, по мнению некоторых специалистов, фильтровать воду. Таким образом, млекопитающее могло представлять собой переходную форму между древними животными, охотившимися на крупную добычу, и современными, что ловят морских беспозвоночных.

Ученые сравнили полученную модель с живущими ныне хищниками, которые используют зубы для фильтрации (морской леопард и тюлень-крабоед), а также обычными наземными (собака динго) и вымершими морскими хищниками (сквалодон). Оказалось, что зубы Janjucetus hunderi были острыми и подходили для разрывания плоти, а не для отсеивания планктона. То есть они не могли выполнять функцию фильтрации.

Выводы исследователей не опровергают дарвиновскую теорию эволюции, а лишь свидетельствуют об ошибочности конкретной гипотезы о механизме появления роговых пластинок. По словам ученых, формирование китового уса не происходило плавно и не могло обойтись без потери зубов и возниковения совершенно новой предшествующей структуры.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей31 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3554 грн
100 EUR 3048.06 грн
100 USD 2557.95 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи