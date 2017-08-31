Продюсер хоррора «Оно» ответил на претензии клоунов
31 августа 2017 г.
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31 августа 2017 г.
«Вратари Национальной хоккейной лиги не протестовали против Джейсона (антагонист франшизы "Пятница, 13-е", носящий маску хоккейного вратаря), а производители игрушек не критиковали Чаки (проклятая кукла из серии "Детская игра"). В фильмах ужасов принято искажать подобные вещи, которые кажутся безобидными — именно из-за того, что они на вид безобидны», — объяснил Грэм-Смит.
Президент Всемирной ассоциации клоунов Пэм Муди объявил, что в преддверии выхода «Оно» на экраны кинотеатров люди перестали нанимать артистов для участия в праздниках, сообщает Vulture. «Это весьма неприятно. Публика, которой мы пытаемся принести позитивные эмоции, закрылась от нас», — отметил Муди, более известный как клоун-пожарный Спарки.
Картина режиссера Андреса Мускетти выйдет на экраны 8 сентября. «Оно» — ремейк фильма ужасов 1990 года. Обе ленты основаны на одноименном романе Кинга, повествующем о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз.
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