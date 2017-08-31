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Неоконченные романы Терри Пратчетта уничтожили

Неоконченные романы Терри Пратчетта уничтожили
Жесткий диск с неоконченными романами английского писателя Терри Пратчетта уничтожен старинным паровым катком.
Это было сделано в соответствии с завещанием автора.

Последнюю волю Пратчетта исполнил его представитель Роб Уилкинс на выставке паровой техники в графстве Дорсет. Для этого он воспользовался одним из экспонатов — катком фирмы John Fowler & Co.

Фотографии акции опубликованы в Twitter.

 

Пратчетт скончался в марте 2015 года на 67-м году жизни. В 2007 году у него обнаружили болезнь Альцгеймера. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжил творить, диктуя тексты помощнику. Наибольшую известность писателю принес фэнтезийный цикл «Плоский мир».

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