Неоконченные романы Терри Пратчетта уничтожили
31 августа 2017 г.
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31 августа 2017 г.
Последнюю волю Пратчетта исполнил его представитель Роб Уилкинс на выставке паровой техники в графстве Дорсет. Для этого он воспользовался одним из экспонатов — катком фирмы John Fowler & Co.
Фотографии акции опубликованы в Twitter.
Пратчетт скончался в марте 2015 года на 67-м году жизни. В 2007 году у него обнаружили болезнь Альцгеймера. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжил творить, диктуя тексты помощнику. Наибольшую известность писателю принес фэнтезийный цикл «Плоский мир».
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