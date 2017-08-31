В Харькове на матч сборной по футболу будут пускать по паспортам 31 августа 2017 г. источник 0 0

Повышенный уровень контроля доступа на стадион "Металлист" будет предпринят 2 сентября перед матчем отборочного турнира Чемпионата мира FIFA 2018 года между национальными сборными командами по футболу Украины и Турции.