Спорт

  • 92
    •  / 

В Харькове на матч сборной по футболу будут пускать по паспортам

В Харькове на матч сборной по футболу будут пускать по паспортам
Повышенный уровень контроля доступа на стадион "Металлист" будет предпринят 2 сентября перед матчем отборочного турнира Чемпионата мира FIFA 2018 года между национальными сборными командами по футболу Украины и Турции.
Как сообщили в Федерации футбола Украины, это связано с тем, что в августе 2016 года Служба безопасности Украины установила на территории Харьковской области уровень террористической угрозы "желтый" (вероятна угроза), что предусматривает усиление охраны и пропускного режима на потенциальных объектах террористических посягательств. Также ФФУ получила письмо от Национальной полиции с просьбой принять дополнительные меры безопасности во время проведения матча Украина – Турция.

В Федерации напомнили, что матч начнется в 21:45, при этом на стадион можно будет попасть, начиная с 19:00. Принимая во внимание дополнительную процедуру контроля, ФФУ просит болельщиков прийти на стадион, по возможности, заранее, поскольку ответственные службы стадиона будут проводить сверку Ф.И.О. на билете с документами, удостоверяющими личность обладателя билета.

В ФФУ подчеркнули, что болельщикам, которые придут на стадион заранее, скучать не придется, поскольку в рамках поддержки национальной сборной перед началом матча на поле "Металлиста" будет организован концерт "Болеем за Украину". В нем примут участие дети-финалисты самых известных певческих проектов страны - "Голос дети", "Национальный отбор детского Евровидения", "Таврийские игры", "Славянский базар" и др. Начало концерта - в 19:30.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей31 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3554 грн
100 EUR 3048.06 грн
100 USD 2557.95 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи