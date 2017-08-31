В Харькове на матч сборной по футболу будут пускать по паспортам

Как сообщили в Федерации футбола Украины, это связано с тем, что в августе 2016 года Служба безопасности Украины установила на территории Харьковской области уровень террористической угрозы "желтый" (вероятна угроза), что предусматривает усиление охраны и пропускного режима на потенциальных объектах террористических посягательств. Также ФФУ получила письмо от Национальной полиции с просьбой принять дополнительные меры безопасности во время проведения матча Украина – Турция.
В Федерации напомнили, что матч начнется в 21:45, при этом на стадион можно будет попасть, начиная с 19:00. Принимая во внимание дополнительную процедуру контроля, ФФУ просит болельщиков прийти на стадион, по возможности, заранее, поскольку ответственные службы стадиона будут проводить сверку Ф.И.О. на билете с документами, удостоверяющими личность обладателя билета.
В ФФУ подчеркнули, что болельщикам, которые придут на стадион заранее, скучать не придется, поскольку в рамках поддержки национальной сборной перед началом матча на поле "Металлиста" будет организован концерт
"Болеем за Украину". В нем примут участие дети-финалисты самых известных певческих проектов страны - "Голос дети", "Национальный отбор детского Евровидения", "Таврийские игры", "Славянский базар" и др. Начало концерта - в 19:30.