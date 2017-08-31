ВС Украины вошли в Топ-30 лучших армий мира 31 августа 2017 г. источник 0 0

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30-е место (между Швецией и Мьянмой).

Как говорится в сообщении на официальном сайте Министерства обороны Украины, первое место заняла армия США, второе - РФ. В сообщении сказано, что в первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.



Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран. В Минобороны объяснили, что для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов. При этом страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы, а также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.



«По сравнению со странами-соседями Украина заняла третье место - после РФ и Польши (19-е место)», - говорится в сообщении.