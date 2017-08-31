Украина

  • 91
    •  / 

ВС Украины вошли в Топ-30 лучших армий мира

ВС Украины вошли в Топ-30 лучших армий мира
Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30-е место (между Швецией и Мьянмой).
Как говорится в сообщении на официальном сайте Министерства обороны Украины, первое место заняла армия США, второе - РФ. В сообщении сказано, что в первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран. В Минобороны объяснили, что для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов. При этом страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы, а также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

«По сравнению со странами-соседями Украина заняла третье место - после РФ и Польши (19-е место)», - говорится в сообщении.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей31 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3554 грн
100 EUR 3048.06 грн
100 USD 2557.95 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи