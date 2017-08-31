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Как переселенцу зарегистрировать рождение или смерть

Как переселенцу зарегистрировать рождение или смерть
Могу ли я поехать с сыном за границу, если он зарегистрирован в Луганской области, которая временно не подконтрольна Украине.

Маша
Одиноким матерям, которые планируют пересекать государственную границу Украины, а рождение ребенка зарегистрировано в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, необходимо обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния граждан за пределами временно оккупированной территории или территории, на которой проводятся антитеррористические действия, с заявлением о выдаче выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения с указанием сведений об отце согласно ч.1 ст. 135 Семейного кодекса Украины.

При этом необходимо предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Такая выписка выдается бесплатно, говорят в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

Законодательством Украины предусмотрено, что госрегистрация ребенка осуществляется по месту его рождения или по месту жительства родителей. Сегодня в связи с невозможностью выполнять полномочия органами ГРАГС, которые находятся на временно оккупированных территориях, регистрация рождения ребенка по заявлениям граждан Украины, которые переселились с временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, проводится в любом отделе ГРАГС по месту обращения заявителя при условии предоставления документа, который является основанием для госрегистрации рождения.

Аналогично осуществляется регистрация смерти гражданина — при условии предоставления документа, который является основанием для государственной регистрации смерти. Таким документом может быть:

— врачебное свидетельство о смерти (форма № 106/о), форма которого утверждена приказом Министерства здравоохранения Украины от 08.08.2006 № 545, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25.10.2006 за № 1150/13024;

— фельдшерская справка о смерти (форма № 106-1/о), форма которой утверждена приказом Министерства здравоохранения Украины от 08.08.2006 № 545, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25.10.2006 за № 1150/13024;

— врачебное свидетельство о перинатальной смерти;

— решение суда об объявлении лица умершим; решение суда об установлении факта смерти лица в определенное время.

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