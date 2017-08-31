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Элина Свитолина стартовала с победы на US Open

Элина Свитолина стартовала с победы на US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина с победилы стартовала на последнем в текущем сезоне турнире "Большого шлема" - Отрытом чемпионате США (US Open).
Как сообщается на сайте соревнований, в первом раунде украинка одолела чешку Катерину Синякову, занимающую 42 место в мировой табели о рангах. Противостояние растянулось на два дня из-за дождя в Нью-Йорке. Поединок был прерван вчера при счете 6:0, 6:6(2:1) в пользу Свитолиной.

Сегодня чешка одержала верх на тейбрейке и перевела встречу в финальный третий сет, на котором повела с брейком 2:0.

К счастью, первая ракетка Украина смогла отыграться и выиграть поединок. Матч завершился со счетом 6:0, 6:7(5), 6:3. Общая продолжительность игры составила 2 часа 22 минуты.

Во втором раунде соревнований украинка сиграет с победительницей поединка между россиянкой Евгенией Родиной (89 в мире) и канадкой Эжени Бушар (76).

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