Происшествия

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В Харькове авто полиции столкнулось с маршруткой

В Харькове авто полиции столкнулось с маршруткой
В Харькове произошло столкновение автомобиля патрульной полиции и маршрутки.
Как сообщает патрульная полиция, ДТП произошло на перекрестке, где не работали светофоры.

По предварительной информации, на перекрестке улицы Дудинской с проспектом Любови Малой автобус не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю полиции, в результате чего произошло ДТП.

"В момент аварии светофоры на перекрестке не работали", – говорится в сообщении.

На момент аварии автомобиль патрульной полиции двигался со включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом.
 
 

На водитея маршрутки уже составлен протокол об административном правонарушении по статье 124 КУоАП Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

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