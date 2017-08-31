В Харькове авто полиции столкнулось с маршруткой 31 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове произошло столкновение автомобиля патрульной полиции и маршрутки.

Как сообщает патрульная полиция, ДТП произошло на перекрестке, где не работали светофоры.



По предварительной информации, на перекрестке улицы Дудинской с проспектом Любови Малой автобус не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю полиции, в результате чего произошло ДТП.



"В момент аварии светофоры на перекрестке не работали", – говорится в сообщении.



На момент аварии автомобиль патрульной полиции двигался со включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом.







На водитея маршрутки уже составлен протокол об административном правонарушении по статье 124 КУоАП Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.