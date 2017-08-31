Где найти текст судебного решения

Как разъяснили в Минюсте Украины, в соответствии с Законом Украины «О доступе к судебным решениям» от 22 декабря 2005 года, каждый гражданин имеет возможность знакомиться с текстами судебных решений с помощью Единого государственного реестра судебных решений в сети Интернет. Реестр находится на официальном веб-портале судебной власти по адресу: http://reyestr.court.gov.ua
Регистрация обеспечивает бесплатный доступ к текстам судебных решений судов общей юрисдикции за исключением:
— имен (имени, отчества, фамилии) физических лиц;
— адреса места жительства или пребывания физических лиц, номеров телефонов или других средств связи, адреса электронной почты, идентификационных номеров (кодов);
— регистрационных номеров транспортных средств;
— иной информации, которая дает возможность идентифицировать физическое лицо;
— сведений, для обеспечения неразглашения которых было принято решение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.
Выбрав раздел «Общий доступ», вы можете провести поиск судебного решения по:
— наименованию сторон судебного процесса (юридических лиц);
— словам из текста судебного решения;
— нахождению и наименованию суда;
— фамилиям и инициалам судей;
— реквизитам судебного дела: номер дела, датой поступления дела в суд;
— реквизитам судебного решения: дата (период) принятия решения, регистрационный номер судебного решения в Едином государственном реестре, форма судопроизводства (административная, хозяйственная, уголовная, гражданская), форма судебного решения (приговор, постановление, решение, судебный приказ, постановление суда).
После заполнения соответствующих полей (не обязательно всех) нужно нажать кнопку
«Поиск». Поисковая система выведет результаты поиска: количество найденных судебных решений и их реквизиты. Чтобы загрузить текст судебного решения, необходимо нажать на его номер.