Где найти текст судебного решения 31 августа 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Мне необходимо ознакомиться с текстом определенного судебного решения. Подскажите, могу ли я найти интересующую меня информацию в Едином реестре судебных решений? И как это сделать?



Марина Станиславовна