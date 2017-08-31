Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следкющим адресам:

Киевский район: ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк), 12-г (п. №3, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №2, стояк), 3 (п. №2, спаренный стояк), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 31.08.17 г.

Московский район: ул. Академика Павлова, 140-в (п. №6, стояк), 162-а (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2) до 20:00 31.08.17 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк), проезд Стадионный, 10/1 (спаренный стояк) до 17:00 31.08.17 г.

Новобаварский район: ул. Петра Болбочана (Клапцова), 5 (п. №1, стояк) до 20:00 31.08.17 г.

Основянский район: наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №6, стояк) до 20:00 31.08.17 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 143-а (п. №4, стояк) до 20:00 31.08.17 г.

Холодногорский район: пер. Верховский, 5 (стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №5, стояк) до 20:00 31.08.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 75 (п. №11, стояк), ул. Клочковская, 344-а (п. №1) до 17:00 31.08.17 г., ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №4, спаренный стояк), ул. Зачепиловская, 2-71 (ч/с) до 20:00 31.08.17 г.

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