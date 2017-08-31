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В Харькове задержали «лифтового вора»

В Харькове задержали «лифтового вора»
В Харькове полицейские задержали мужчину за кражи лифтовых катушек в подъездах многоэтажек.
Как сообщили в Главном упфравлении Нацполиции в Харьковской области, мужчине предъявлено подозрение по 49 фактам совершения преступлений. Он содержится в следственном изоляторе.

Начальник отдела криминальной полиции Новобаварского отдела полиции Вадим Лесенка сообщил, что с декабря 2016 года в полицию поступали заявления о кражах в лифтах от жителей многоквартирных домов Харькова и области. Злоумышленником оказался 34-летний ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.

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