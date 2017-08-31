В парке Горького собираются праздновать День знаний

В этот день на главной сцене парка пройдут конкурсные программы, выступят артисты продюсерского центра SunFlowerFest и творческой студии PinGwin. Для гостей парка мастера школы латиноамериканских танцев Salsa Loca проведут мастер-класс по сальсе, а в ретро-парке пройдет вечер аргентинского танго.
В 13:00 на главной сцене начнется конкурсно-развлекательная программа «Ко Дню знаний».
В 19:00 гостей парка приглашают на огненную дискотеку с конкурсами.
В субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября, празднование начала учебного года продолжится. Гостей парка ждут выступления музыкальных групп Sound Breeze и Take 5. Также 2 сентября на главной сцене состоится иллюзионное шоу Мага Грандиса, а 3 сентября гостей парка приглашают на концерт детского шоу-театра «Дети будущего».
В субботу и воскресенье пройдут дискотеки с танцевальной поддержкой, начало - в 20:00, передает сайт Харьковского горсовета
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