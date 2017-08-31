СБУ расследует два дела о подготовке покушения на Петра Порошенко 31 августа 2017 г. источник 0 0

Служба безопасности Украины расследует два уголовных производства по фактам покушения на президента Петра Порошенко.

Агентство "Українські Новини" получило ответ СБУ на свой запрос, в котором говорится, что по состоянию на 29 августа в производстве спецслужбы находятся два дела, возбужденные по статье 112 Уголовного кодекса по факту возможного посягательства на жизнь главы государства.



Обстоятельства дел не сообщаются.



Напомним, 22 августа во время рабочей поездки президента Украины Петра Порошенко в Харьковскую область на телефон СБУ поступило сообщение о подготовке покушения на него, сообщило государственное агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в Управлении СБУ в Харьковской области.



Найти, откуда звонили, оказалось невозможным. Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса - покушение на жизнь государственного деятеля.