Стали известны подробности нападения на Дмитрия Булаха 31 августа 2017 г. источник 0 0

Вчера, 30 августа, около 12 часов в Харькове, недалеко от станции метро "Тракторный завод", было совершено нападение на известного активиста, депутата Харьковского областного совета Дмитрия Булаха.

Нападавших было двое, рассказал в Facebook нардеп и советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, целью нападавших было не ограбление, ведь они били мужчину ногами молча, повалив на землю.



"Скорее всего заказчиками преступления была поставлена задача напугать Дмитрия Булаха, чтобы он отказался от своей активной гражданской позиции. Это будет одной из основных версий следствия", - написал Геращенко.



Он также рассказал, что разговаривал с Дмитрием Булахом.



"Дмитрий и его товарищи продолжат свою работу по раскрытию коррупционных схем в Харьковском городском совете и коммунальных предприятиях города. Полицией начато уголовное производство в части 4, ст. 296 УК "хулиганство" и ст. 125 УК "нанесение телесных повреждений", - добавил Геращенко.



В настоящее время сотрудники полиции собирают записи с видеокамер, расположенных по маршруту следования Дмитрия Булаха от дома до станции метро "Тракторный завод".



Геращенко отметил, что поскольку нападавшие были без масок, то их будет достаточно легко определить и привлечь к ответственности.



Однако, по словам нардепа, важнее определить заказчиков нападения. Для этого полиция использует все возможности, предоставленные законом.



В частности, недалеко от места нападения на Дмитрия Булаха проходили 5-6 прохожих, которые видели факт нападения. Харьковская полиция просит их связаться со следователями по горячей линии "102" и помочь в установлении обстоятельств нападения.