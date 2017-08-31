Госорганам запретили пользоваться незащищенным интернетом 31 августа 2017 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля по обеспечению кибербезопасности государства.

Согласно указу, правительство в трехмесячный срок должно урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги (заключать договоры) по доступу к сети Интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в области защиты информации.



Также Кабинет министров должен в рамках государственно-частного партнерства привлекать физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к киберзащите государственных электронных информационных ресурсов.



Кроме того, правительство при участии СБУ должно подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за кибератаки на государственные и частные сайты, а также на объекты критической информационной инфраструктуры и другие объекты.



СБУ, Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру.



Кроме того, в течение 2017 правительство должно выделить деньги на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины.



Национальному банку Украины при участии Администрации Госспецсвязи и СБУ рекомендуется безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.



Наряду с этим правительству рекомендуется определить Госспецсвязи органом, ответственным за сохранение резервных копий данных государственных электронных информресурсов.