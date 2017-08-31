Власть

  • 34
    •  / 

Госорганам запретили пользоваться незащищенным интернетом

Госорганам запретили пользоваться незащищенным интернетом
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля по обеспечению кибербезопасности государства.
Согласно указу, правительство в трехмесячный срок должно урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги (заключать договоры) по доступу к сети Интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в области защиты информации.

Также Кабинет министров должен в рамках государственно-частного партнерства  привлекать физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к киберзащите государственных электронных информационных ресурсов.

Кроме того, правительство при участии СБУ должно подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за кибератаки на государственные и частные сайты, а также на объекты критической информационной инфраструктуры и другие объекты.

СБУ, Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру.

Кроме того, в течение 2017 правительство должно выделить деньги на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины.

Национальному банку Украины при участии Администрации Госспецсвязи и СБУ рекомендуется безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.

Наряду с этим правительству рекомендуется определить Госспецсвязи органом, ответственным за сохранение резервных копий данных государственных электронных информресурсов.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей31 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3554 грн
100 EUR 3048.06 грн
100 USD 2557.95 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи