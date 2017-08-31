Борцы с коррупцией подали в суд на Харьковский облсовет 31 августа 2017 г. источник 0 0

Всеукраинская общественная организация "Национальная ассоциация содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями" подала в суд на Харьковский облсовет.

Об этом сообщается в постановлении Харьковского окружного административного суда от 21 августа.



Общественники требуют отменить решения облсовета от 25 мая 2017 года № 472-VII "О создании временной контрольной комиссии Харьковского областного совета по вопросам мониторинга эффективного и рационального использования природных ресурсов и осуществления контроля за использованием и охраной недр, соблюдением законодательства об охране окружающей природной среды на территории Харьковской области и об утверждении соответствующего положения о ее деятельности".



Судебное разбирательство дела назначено на 6 сентября, начало - в 14:00. Заседание пройдет в помещении Харьковского окружного административного на ул. Марьинская, 18-Б-3, зал 1.