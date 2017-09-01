Представлен новый интерфейс YouTube
1 сентября 2017 г.
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1 сентября 2017 г.
YouTube обрел новый логотип, часть которого более не выделяется красным, а само лого подстраивается под размер экрана девайса, с которого ведется просмотр видеороликов.
Также отныне пользователям веб-версии сервиса становится доступен ночной режим, который был разработан, чтобы снизить нагрузку на глаза посетителей YouTube в темное время суток. При активации этого режима цветовая схема сайта становится темной.
Кроме того, добавлены функции изменения скорости воспроизведения роликов и их перематывания двойным нажатием на экран. Вкладки пользователей были перемещены вниз страницы.Способ включить секретный режим YouTube пользователи сети обнаружили в апреле. Тогда сервис официально не анонсировал новую функцию.
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