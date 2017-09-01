Технологии

  • 115
    •  / 

Представлен новый интерфейс YouTube

Представлен новый интерфейс YouTube
Руководители видеохостинга YouTube представили обновленный интерфейс сервиса, а также рассказали о новых функциях, доступных пользователям.

YouTube обрел новый логотип, часть которого более не выделяется красным, а само лого подстраивается под размер экрана девайса, с которого ведется просмотр видеороликов.

Также отныне пользователям веб-версии сервиса становится доступен ночной режим, который был разработан, чтобы снизить нагрузку на глаза посетителей YouTube в темное время суток. При активации этого режима цветовая схема сайта становится темной.

Кроме того, добавлены функции изменения скорости воспроизведения роликов и их перематывания двойным нажатием на экран. Вкладки пользователей были перемещены вниз страницы.

Способ включить секретный режим YouTube пользователи сети обнаружили в апреле. Тогда сервис официально не анонсировал новую функцию.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей1 сентября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2569.4 грн
100 EUR 3038.31 грн
10 RUB 4.3887 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи