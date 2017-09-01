Представлен новый интерфейс YouTube

Руководители видеохостинга YouTube представили обновленный интерфейс сервиса, а также рассказали о новых функциях, доступных пользователям.

YouTube обрел новый логотип, часть которого более не выделяется красным, а само лого подстраивается под размер экрана девайса, с которого ведется просмотр видеороликов.

Также отныне пользователям веб-версии сервиса становится доступен ночной режим, который был разработан, чтобы снизить нагрузку на глаза посетителей YouTube в темное время суток. При активации этого режима цветовая схема сайта становится темной.

Кроме того, добавлены функции изменения скорости воспроизведения роликов и их перематывания двойным нажатием на экран. Вкладки пользователей были перемещены вниз страницы.

Способ включить секретный режим YouTube пользователи сети обнаружили в апреле. Тогда сервис официально не анонсировал новую функцию.