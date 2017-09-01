Apple созналась в разработке беспилотных систем
1 сентября 2017 г.
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1 сентября 2017 г.
По данным издания, они будут заниматься созданием искусственного интеллекта для системы автономного управления, а также продумают дизайн подвески и тормозов. Также в команду разработчиков вошли специалист Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) Марк Розкинд, и бывший топ-менеджер Ferrari Коррадо Ланцоне.
Своей главной целью Zoox ставит создание машины с автономным управлением и парка беспилотных автомобилей. Компания основана в 2014 году, ее штаб-квартира располагается в Калифорнии. Сроки реализации проекта пока не называются.
Осенью 2016 года Bloomberg писал, что Apple отказалась от идеи создания собственного беспилотника и уволила сотрудников, занятых в нем. Источники издания утверждали, что вместо этого будет развиваться проект Project Titan — основанный на разработке автономных технологий.
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