Харьков

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Высокая турецкая футбольная делегация перед матчем 2 сентября поселится в гостинице Ярославского

Высокая турецкая футбольная делегация перед матчем 2 сентября поселится в гостинице Ярославского
Футболисты национальной сборной Турции во время своего пребывания в Харькове, где команда сыграет матч отборочного цикла к ЧМ-2018 против сборной Украины, остановится в Premier Palace Hotel Kharkiv 5*, принадлежащему экс-президенту харьковского "Металлиста" Александру Ярославскому.
Как удалось узнать журналистам, сегодня в город прибудет также делегация Турецкой Футбольной Федерации во главе с президентом этой организации Йылдырымом Демиререном, экс-президентом известного ФК «Бешикташ» (Стамбул). А чуть позднее к ней присоединятся министр спорта Турции Осман Ашкын Бак, посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель и другие высокопоставленные персоны. На долю турецких гостей в общей сложности придется порядка трети номеров отеля.

Интересно, что в 2008 году (как раз во время президентства Александра Ярославского) в матче Лиги Европы соперником "Металлиста" был именно «Бешикташ». Первый матч на выезде харьковчане проиграли с минимальным счетом 1:0, однако на домашней арене «желто-синие» сполна отдались игре, победив турецкую команду со счетом 4:1.

А в самом отеле, который тот же Ярославский построил для того, чтобы Харькову дали право проводить матчи Евро-2012, в частности, во время Евро-2012 -  находился штаб УЕФА.

Как известно, матч Украина-Турция пройдет на стадионе «Металлист» 2 сентября 2017 года.

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