Харьков

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Жители Балаклеи, оставшиеся без жилья, получат квартиры

Жители Балаклеи, оставшиеся без жилья, получат квартиры
Жителям Балаклеи, потерявшим жилье в результате ЧС, начали покупать квартиры.
Как сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой в ходе сессии областного совета 31 августа, уже закуплено три квартиры, а также проведен конкурс на приобретение еще 9 квартир и одного частного дома, передает сайт ХОГА.

"Сегодня мы проведем внеочередную сессию городского совета и утвердим эти объекты к закупке. Нам остается приобрести еще 13 квартир и один частный дом. 1 сентября мы объявим конкурс на их закупку", - рассказал Столбовой.

Напомним, 25 квартир и 2 частных дома, поврежденные в результате взрывов на военном арсенале в Балаклее, были признаны непригодными для восстановления. Средства на приобретение нового жилья - более 9 млн. грн. - были выделены Кабинетом министров Украины.

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