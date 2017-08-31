Жители Балаклеи, оставшиеся без жилья, получат квартиры 31 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Жителям Балаклеи, потерявшим жилье в результате ЧС, начали покупать квартиры.

Как сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой в ходе сессии областного совета 31 августа, уже закуплено три квартиры, а также проведен конкурс на приобретение еще 9 квартир и одного частного дома, передает сайт ХОГА.



"Сегодня мы проведем внеочередную сессию городского совета и утвердим эти объекты к закупке. Нам остается приобрести еще 13 квартир и один частный дом. 1 сентября мы объявим конкурс на их закупку", - рассказал Столбовой.



Напомним, 25 квартир и 2 частных дома, поврежденные в результате взрывов на военном арсенале в Балаклее, были признаны непригодными для восстановления. Средства на приобретение нового жилья - более 9 млн. грн. - были выделены Кабинетом министров Украины.