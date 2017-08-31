Болельщики с рюкзаками и сумками на матч Украина - Турция не попадут 31 августа 2017 г. источник 0 0

Работники харьковской полиции обеспечат охрану общественного порядка во время матча между национальными сборными Украины и Турции 2 сентября. Правоохранители ожидают на матче в Харькове 35 тыс. болельщиков.

Как рассказал старший инспектор по особым поручениям Управления превентивной деятельности Станислав Коваль, охрану порядка будут обеспечивать 1400 работников ГУНП в Харьковской области, 2200 - дополнительных сил, в том числе 900 военнослужащих Нацгвардии, 650 курсантов высших учебных заведений системы МВД, 250 патрульных полицейских.



"Обращаем внимание граждан, что в связи с действием норм УЕФА во время проведения международного матча вход с рюкзаками и габаритными сумками запрещен. Также запрещено проносить оружие и другие опасные предметы, появляться на стадионе в нетрезвом виде", – отметили в полиции.



На стадионе будет находится четыре линии контроля, прохождение которых может занять до 25 минут. В обязательном порядке будет проверяться совпадение фамилий болельщиков в билете и паспорте.



"Просим граждан прибыть на стадион заблаговременно, запуск на трибуны начнется за три часа до начала матча", - подчеркнули в полиции.