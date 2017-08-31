Происшествия

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Харьковский полицейский в выходной задержал вора

Харьковский полицейский в выходной задержал вора
Харьковский патрульный в свой выходной задержал предполагаемого вора телефона.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около 20.00, находясь в маршрутке, патрульный полицейский услышал, как один из пассажиров попросил водителя остановить автобус, так как у него украли мобильный телефон. Парень сообщил, что после столкновения с неизвестным он обнаружил отсутствие своего мобильного. Гражданин указал на одного из пассажиров, который в этот момент пытался выйти из транспортного средства. Во время движения у неизвестного выпал телефон, который принадлежал парню.

Патрульный вместе со свидетелем происшествия задержал предполагаемого вора. На место вызвали полицейских и следственно-оперативную группу. Следователи обнаружили похищенный телефон под сиденьем автобуса. Для выяснения всех обстоятельств происшествия задержанного мужчину доставили в Киевский отдел полиции.

Как стало известно, гражданин ранее уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

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