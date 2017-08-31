Харьков

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Харьковский театр Шевченко получит деньги на ремонт кровли

Харьковский театр Шевченко получит деньги на ремонт кровли
За счет перевыполнения сметы региона дополнительное финансирование выделили на ремонт и реконструкции ряда объектов культуры как в областном центре, так и в районах.
Так, 850 тысяч гривен направят на ремонт кровли и внутренних помещений ОКУ «Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Шевченко».

По словам директора театра Маргариты Сакаян, сейчас ремонт в помещении продолжается.

«Весь коллектив ждет завершения работ, ведь с крыши льется вода прямо на сцену театра, от чего вообще может случиться пожар. Капитальный ремонт кровли надо успеть сделать в этом году», - сказала Маргарита Сакаян.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, также средства выделены на следующие ремонтные работы в учреждениях культуры районов области:

- капитальный ремонт в структурном подразделении «Першотравневый дом культуры коммунального учреждения «Борковский дом культуры» в с. Першотравневом Змиевского района - 1 млн 454 тыс. грн;

- реконструкцию системы отопления здания Близнюковской районной библиотеки в пгт Близнюки - 350 тыс. грн;

- капитальный ремонт Кегичевской центральной районной библиотеки - 1 млн грн;

- капитальный ремонт фасада с применением энергосберегающих технологий здания районного дома культуры в Купянске - 606 тыс. грн;

- капитальный ремонт помещений Ватутинского сельского дома культуры в с. Ватутино Нововодолажского района - 800 тыс. грн;

- капитальный ремонт здания Сахновщинского районного дома культуры - 500 тыс. грн;

- капитальный ремонт здания клуба с благоустройством прилегающей территории в селе Сугаровское Сахновщинского района - 1 млн 800 тыс. грн.

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