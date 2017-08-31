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Участники АТО и семьи погибших получат матпомощь ко Дню защитника Украины

Участники АТО и семьи погибших получат матпомощь ко Дню защитника Украины
Расходы областного бюджета на оказание помощи воинам антитеррористической операции были увеличены на 1,6 млн грн.
Соответствующие изменения в Комплексную программу социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы внесли депутаты облсовета 31 августа.

По данным директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрия Шпараги, увеличение расходов областного бюджета необходимо в связи с увеличением количества участников АТО.

«Программой предусматривалось выделение 6 млн грн для предоставления материальной помощи участникам АТО и членам семей погибших участников ко Дню защитника Украины. Поскольку в среднем в течение квартала количество участников АТО увеличивается примерно на 400 человек, расходы областного бюджета будут увеличены на 1,6 млн грн. Всего будет выделено 7 млн ​​600 тыс. грн», - отметил Юрий Шпарага.

Так, до 14 октября более 6 тыс. 400 участников АТО, зарегистрированных в органах соцзащиты населения Харьковской области, получат материальную помощь в размере 1000 грн. 150 членам семей погибших будет выплачено по 5000 гривен, сообщили в пресс-службе ХОГА.

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