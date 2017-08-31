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В Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку леса

В Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку леса
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса.
Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат" был принят Верховной Радой 23 мая.

"Реализация Закона будет способствовать сохранению природных ценностей европейского значения, в частности лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат", - сообщает пресс-служба главы государства.

Документ дает определение таких понятий, как "естественные леса", "пралеса", "квазипралеса" и устанавливает особый правовой режим их сохранения и охраны.

"Законом, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка дорог, выпас скота, промышленная заготовка недревесинных лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны)", - отмечается в сообщении.

Также вводится административная ответственность за нарушение требований охраны естественных лесов, пралесов, квазипралесов. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Лесной кодекс Украины и Закон Украины "О природно-заповедном фонде".

Кроме того, Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную вырубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.

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