Харьков

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Харьковскую область поделили на госпитальные округа

Харьковскую область поделили на госпитальные округа
Территорию региона планируют разделить на семь округов: один отдельный в Харькове и шесть - в районах области.
Соответствующее распределение утвердили депутаты облсовета в ходе пленарного заседания ХII сессии VII созыва. После этого схему направят в Кабинет министров Украины - для утверждения на государственном уровне, передает сайт ХОГА.

«Схема разработана на основании обобщения и обработки всех предложений, поступивших от членов рабочей группы по вопросам внедрения в области медицинской реформы, которая была создана совместным распоряжением председателя ХОГА и председателя облсовета 23 марта 2017 года», - отметила заместитель начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

В процессе формирования нынешней схемы распределения рассматривались несколько проектов, которыми предлагалось создание разного количества округов - от 2 до 10. Выбранный вариант «6+1» специалисты называют наиболее оптимальным. Средняя численность населения в каждом из 6 округов в районах области будет составлять от 188 до 234 тысяч человек.

«При формировании округов учитывали ряд факторов, а именно: количество населения, состояние материально-технической базы медицинских учреждений, кадровое обеспечение, наличие акушерско-гинекологического отделения, объемы хирургической помощи, транспортное сообщение и состояние дорог между районами и т.д.», - пояснили в Управлении здравоохранения ХОГА.



Итак, схема формирования госпитальных округов будет следующей:

- 1-й округ - Богодуховский, Краснокутский, Коломакский, Валковский, Золочевский и Дергачевский районы (общая численность населения - 227 тыс. 747 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;

- 2-й округ - город Люботин и Харьковский район (203 тыс. 556 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;

- 3-й округ - Змиевской, Нововодолажский, Чугуевский и Печенежский районы (194 тыс. 361 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;

- 4-й округ - Великобурлукский, Волчанский, Шевченковский, Купянский и Двуречанский районы (188 тыс. 522 человека), 5 центров первичной медико-санитарной помощи;

- 5-й округ - Сахновщинский, Красноградский, Лозовской, Близнюковский, Кегичевский и Зачепиловский районы (217 тыс. 183 человека), 7 центров первичной медико-санитарной помощи;

- 6-й округ - Балаклейский, Изюмский, Барвенковский, Боровский и Первомайский районы (234 тыс. 714 человек), 6 центров первичной медико-санитарной помощи;

- 7-й округ - город Харьков.

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