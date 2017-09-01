В Харькове на Григоровском шоссе закрыто движение

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с аварийными работами на тепломагистрали по Григоровскому шоссе в районе дома №57.
На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по следующей схеме: ул. Пермская - пер. Титаренковский - ул. Воложановская - ул. Дудинская.
В это время автобусы будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:
№2э, 3, 25, 34э, 43э, 56, 75э, 209э, 220э, 237э, 299э:
при выезде с конечной остановки «Холодная Гора», которая расположена на пассажирском терминале по ул. Полтавский Шлях, будут осуществлять поворот налево на ул. Полтавский Шлях в сторону ул. Холодногорской и далее по маршруту;
№244э, 282э, 302э:
ул. Полтавский Шлях, разворот на перекрестке ул. Полтавский Шлях - ул. Холодногорская, заезд на пассажирский терминал и далее по маршруту.