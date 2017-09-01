Харьков

  • 34
    •  / 

В Харькове на Григоровском шоссе закрыто движение

В Харькове на Григоровском шоссе закрыто движение
Движение транспорта по Григоровскому шоссе, на участке от ул. Камской до ул. Пермской, запрещено до 5 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийными работами на тепломагистрали по Григоровскому шоссе в районе дома №57.

На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по следующей схеме: ул. Пермская - пер. Титаренковский - ул. Воложановская - ул. Дудинская.

В это время автобусы будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:

№2э, 3, 25, 34э, 43э, 56, 75э, 209э, 220э, 237э, 299э: при выезде с конечной остановки «Холодная Гора», которая расположена на пассажирском терминале по ул. Полтавский Шлях, будут осуществлять поворот налево на ул. Полтавский Шлях в сторону ул. Холодногорской и далее по маршруту;

№244э, 282э, 302э: ул. Полтавский Шлях, разворот на перекрестке ул. Полтавский Шлях - ул. Холодногорская, заезд на пассажирский терминал и далее по маршруту.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей1 сентября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2569.4 грн
100 EUR 3038.31 грн
10 RUB 4.3887 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи