Для футбольных болельщиков до Харькова пустят скоростную электричку 1 сентября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В связи с проведением 2 сентября на стадионе «Металлист» в Харькове отборочного матча чемпионата мира-2018 по футболу Украина – Турция «Укрзалiзниця» назначила на один рейс для доставки болельщиков из соседнего региона и обратно пригородную скоростную электричку Днепр – Харьков – Днепр.

Со станции Днепр-Главный электропоезд № 6872/6874 отправится 2 сентября в 13.11 и, проследовав лишь с одной промежуточной остановкой на станции Лозовая-Пасс. (15.22 – 15.24), прибудет на конечную станцию Харьков-Пасс. в 17.30.



В обратный рейс электропоезд № 6873/6871 уйдет со станции Харьков-Пасс. 3 сентября в 1.20, проследует также с одной промежуточной остановкой на станции Лозовая-Пасс. (3.14 – 3.16) и прибудет на конечную станцию Днепр-Главный в 5.41.



Маршрут электрички также проходит через станции Мерефа, Лихачево, Краснопавловка, Самойловка, Павлоград-1, Синельниково-2, Илларионово, Нижнеднепровск, которые она проследует без остановки.