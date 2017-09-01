Харьковский суд вернул санаторий в собственность государства 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Хозяйственный суд Харьковской области обратился заместитель прокурора Харьковской области в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины к ЗАО «Лечебно-оздоровительному учреждению профсоюзов "Укрпрофздравница"» (Киев) о признании права собственности и истребовании из владения объектов недвижимого имущества общей площадью более 8 тыс. кв. м.

Фондом государственного имущества Украины был составлен перечень лечебно-оздоровительных организаций, учреждений и предприятий, которые по состоянию на 24 августа 1991 года находились в ведении Федерации независимых профсоюзов Украины. В указанный перечень был включен санаторий «Елочка», расположенный в Змиевском районе Харьковской области, в селе Дачное.



В настоящее время вопрос о субъектах права собственности указанного имущества на законодательном уровне не урегулирован. Имущество бывших профсоюзных организаций является государственной собственностью. Также установлено, что государственное имущество лечебно-оздоровительных учреждений, в том числе ГП «Елочка», передано в ведение, а не в собственность ЗАО «Лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница"». Исключительно Фонд государственного имущества Украины осуществляет государственную политику в сфере приватизации государственного имущества и выступает арендодателем имущественных комплексов.



Выяснив все фактические обстоятельства, исследовав материалы дела, суд исковые требования удовлетворил. Признал имущество, переданное в уставной фонд ЗАО «Укрпрофздравница», санаторий «Елочка», государственной собственностью.