Харьков

  • 534
    •  / 

Харьковский суд вернул санаторий в собственность государства

Харьковский суд вернул санаторий в собственность государства
В Хозяйственный суд Харьковской области обратился заместитель прокурора Харьковской области в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины к ЗАО «Лечебно-оздоровительному учреждению профсоюзов "Укрпрофздравница"» (Киев) о признании права собственности и истребовании из владения объектов недвижимого имущества общей площадью более 8 тыс. кв. м.
Фондом государственного имущества Украины был составлен перечень лечебно-оздоровительных организаций, учреждений и предприятий, которые по состоянию на 24 августа 1991 года находились в ведении Федерации независимых профсоюзов Украины. В указанный перечень был включен санаторий «Елочка», расположенный в Змиевском районе Харьковской области, в селе Дачное.

В настоящее время вопрос о субъектах права собственности указанного имущества на законодательном уровне не урегулирован. Имущество бывших профсоюзных организаций является государственной собственностью. Также установлено, что государственное имущество лечебно-оздоровительных учреждений, в том числе ГП «Елочка», передано в ведение, а не в собственность ЗАО «Лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница"». Исключительно Фонд государственного имущества Украины осуществляет государственную политику в сфере приватизации государственного имущества и выступает арендодателем имущественных комплексов.

Выяснив все фактические обстоятельства, исследовав материалы дела, суд исковые требования удовлетворил. Признал имущество, переданное в уставной фонд ЗАО «Укрпрофздравница», санаторий «Елочка», государственной собственностью.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей1 сентября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2569.4 грн
100 EUR 3038.31 грн
10 RUB 4.3887 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи