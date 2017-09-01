Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного US Open 1 сентября 2017 г. источник 0 0

В Нью-Йорке проодят матчи четвертого дня Открытого чемпионата США по теннису, где украинцы Элина Свитолина и Александр Долгополов выграли свои матчи.

Как сообщает официальный сайт соревнований, Свитолина выиграла свой матч у россиянки Евгении Родиной в двух партиях с одинаковым счетом 6:4, 6:4. Примечательно, что во второй партии украинка при счете 2:2 выиграла три гейма подряд - 5:2. Но, находясь в шаге от победы в матче, она неожиданно проиграла два гейма подряд. Тем не менее, на 10-й гейм партии украинка собралась и уверенно довела дело до победы.



В свою очередь, Долгополов свой матч против Томаша Бердыха из Чехии выиграл в четырех партиях. После вчерашней победы в матче-триллере в пяти партиях, украинец обменялся в начале матча с соперником легкими победами - 3:6, 6:1, в упорнейшей борьбе одолел оппонента в третьем сете - 7:6 и закрепил свой успех в завершающей четвертой партии - 6:2.