В Харькове в одном из районов введен карантин

Как сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в городе Харькове, четыре дня назад жительница района, 1995 года рождения, выгуливала собаку. Во время прогулки собака приблизилась к кошке, которая лежала на обочине дороги. Та повела себя агрессивно, напала на собаку и укусила женщину, которая пыталась разнять животных.
На следующий день кошка, принадлежавшая жителю района, умерла. Лабораторное исследование подтвердило у нее заболевание бешенством.
Пострадавшая женщина обратилась за помощью в городскую клиническую больницу №2 и в настоящее время находится в реанимации.
По информации управления Госпродпотребслужбы, в очаге бешенства содержатся еще семь собак и 17 кошек, которых сейчас вакцинируют по вынужденной схеме.
Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в городе Харькове, были установлены карантинные ограничения на территории Основянского района, ограниченной пер. Маршака, ул. Маршака, ул. Томской, ул. Киквидзе, ул. Нечуй-Левицкого. В настоящее время на этой территории врачи ветеринарной медицины проводят подворовой обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства, передает сайт Харьковского горсовета
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