Областной литературный конкурс будет проводиться по новым правилам 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Депутаты Харьковского облсовета внесли изменения в Положение об областном конкурсе им. А.С. Масельского на лучшее литературное произведение, утвержденного решением областного совета от 6 сентября 2007 № 388-V (с изменениями).

Таким образом, нынешний, одиннадцатый областной литературный конкурс предполагается провести по обновленным правилам.



Изменен срок принятия работ на конкурс; вместо двух комиссий, которые последовательно одна за другой читали конкурсные работы, будет работать единый состав жюри; увеличены премии победителям; призы для победителей в номинациях «Мастер слова» и «Учащаяся молодежь" заменены на денежные премии.



Работы на конкурс подаются до 15 октября включительно в электронном виде в шесть уже привычных номинаций: «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Драматургия», «Мастер слова», «Учащаяся молодежь».



Произведения конкурсантов не ограничиваются по тематике.



Произведения должны быть отпечатаны шрифтом Times New Roman, 14 пт и не превышать:



• поэтические произведения - не больше, чем 700 строк, учитывая пустые и не менее 100 строк;



• проза - от 10 до 30 страниц формата А4;



• публицистика - от 10 до 30 страниц формата А4;



• драматургия - не более одноактной пьесы.



В случае, если произведение превышает нормы, указанные выше, автор предоставляет для участия в конкурсе фрагмент (главу, часть, отрывок).



Вместе с произведением авторы присылают в электронном виде:



• автобиографические сведения с указанием контактных телефонов;



• фотографию;



• для участия в номинации "Мастер слова" - копию свидетельства о членстве в Национальном союзе писателей Украины или Национальном союзе журналистов Украины.



Произведения и сопутствующие сведения об авторах будут приниматься на электронный адрес oblrada.konkurs@ukr.net .



В течение октября-ноября представленные на конкурс произведения будут оцениваться членами жюри. Награждение победителей - в декабре, в дни памяти Почетного гражданина Харьковской области Александра Масельского.



Авторы, ставшие победителями конкурса в номинациях «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Драматургия» награждаются дипломами и премиями:



1 (первая) премия - 7 тыс.грн., 2 (вторая) премия - 5 тыс.грн, 3 (третья) премия - 3 тыс. грн в каждой номинации.



В каждой из номинаций «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Драматургия», жюри определяет также по два дипломанта, которым присваивается звание "Дипломант областного литературного конкурса им. А.С.Масельского".



Авторы, ставшие дипломантами конкурса в соответствующей номинации, награждаются дипломами.



В номинациях «Мастер слова», «Учащаяся молодежь» определяется по одному победителю в подноминациях: «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Драматургия», которые получили наивысшее количество баллов, и кого жюри признало победителем. Победители получают одну премию в размере 7000 гривен, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.