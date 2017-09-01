Когда презентуют новый iPhone
1 сентября 2017 г.
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1 сентября 2017 г.
iPhone 8 должен получить новый дизайн с безрамочным 5,8-дюймовым экраном. По слухам, Apple избавится от сканера отпечатков пальцев Touch ID, на смену которому придет сканер лица. Также смартфон оснастят беспровСегодня в Украине начался новый учебный гододной зарядкой и обновленной двойной камерой.
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