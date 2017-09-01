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Когда презентуют новый iPhone

Когда презентуют новый iPhone
Корпорация Apple начала рассылку приглашений на собственную презентацию 12 сентября. На ней ожидается анонс нового iPhone.
Кроме iPhone 8, на пресс-конференции, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 7s и 7s Plus. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ про iOS 11.

iPhone 8 должен получить новый дизайн с безрамочным 5,8-дюймовым экраном. По слухам, Apple избавится от сканера отпечатков пальцев Touch ID, на смену которому придет сканер лица. Также смартфон оснастят беспровСегодня в Украине начался новый учебный гододной зарядкой и обновленной двойной камерой.

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