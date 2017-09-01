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Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни

Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
Немецкие, американские, японские и нидерландские ученые открыли простой способ определения продолжительности жизни.

Специалисты обнаружили связь между размером ядрышек в клетках свободноживущих нематод (вид Caenorhabditis elegans) и продолжительностью их жизни. Чем меньше размер внутриядерного клеточного компонента, тем выше ожидаемая продолжительность жизни животного.

Эксперты также заметили, что чем меньше ядрышко, тем меньше в нем содержится белка фибрилларина. Специалисты полагают, что размер этой части может служить хорошим маркером биологического возраста и ожидаемой продолжительности жизни животного, а также человека.

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