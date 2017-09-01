Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
1 сентября 2017 г.
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1 сентября 2017 г.
Специалисты обнаружили связь между размером ядрышек в клетках свободноживущих нематод (вид Caenorhabditis elegans) и продолжительностью их жизни. Чем меньше размер внутриядерного клеточного компонента, тем выше ожидаемая продолжительность жизни животного.
Эксперты также заметили, что чем меньше ядрышко, тем меньше в нем содержится белка фибрилларина. Специалисты полагают, что размер этой части может служить хорошим маркером биологического возраста и ожидаемой продолжительности жизни животного, а также человека.
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