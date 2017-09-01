Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы
1 сентября 2017 г.
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1 сентября 2017 г.
По информации издания, артисту позвонил продюсер мультсериала Ричард Сакаи и заявил, что шоу находится в поисках «другой музыки» и больше не нуждается в услугах Клаузена.
Новость подтвердил в Twitter сам композитор. «Спасибо за поддержку, к сожалению, это правда», — написал он.
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