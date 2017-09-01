Культура

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Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы

Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы
Композитора Альфа Клаузена уволили из проекта «Симпсоны» после 27 лет работы.
Об этом сообщает Variety.

По информации издания, артисту позвонил продюсер мультсериала Ричард Сакаи и заявил, что шоу находится в поисках «другой музыки» и больше не нуждается в услугах Клаузена.

Новость подтвердил в Twitter сам композитор. «Спасибо за поддержку, к сожалению, это правда», — написал он.

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