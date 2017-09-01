Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. 12 Апреля, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 01.09.17 г.



Киевский район: ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк), 12-г (п. №3, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Саперная 12(п. №1) до 20:00 01.09.17 г.



Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.09.17 г.



Немышлянский район: пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 01.09.17 г.



Новобаварский район: ул. Станционная, 4 (п. №1) до 20:00 01.09.17 г.



Слободской район: ул. Ньютона, 143-а (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №14, спаренный стояк), проезд Садовый, 12-а (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 01.09.17 г.



Холодногорский район: ул. Холодногорская, 9 (стояк) до 17:00 01.09.17 г., пер. Верховский, 5 (стояк) до 20:00 01.09.17 г.



Шевченковский район: ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 10 (стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1), ул. 23 Августа, 8 (п. №1), ул. 23 Августа, 20 (п. №4), ул. Балакирева, 20 (п. №4, стояк), пр. Победы, 75 (п. №11) до 20:00 01.09.17 г.