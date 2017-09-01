Перестрелка в Харькове: что произошло на улице Энергетической (видео) 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

На ул.Энергетической в Харькове произошел конфликт между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20:40. На место выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области, Слободского отдела полиции.







По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к любым организаций пока не установлена. Он сообщил, что во время конфликта применено травматическое и огнестрельное оружие. 25-летний харьковчанин с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице.



Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Факт события зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).