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Перестрелка в Харькове: что произошло на улице Энергетической (видео)

Перестрелка в Харькове: что произошло на улице Энергетической (видео)
На ул.Энергетической в Харькове произошел конфликт между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20:40. На место выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области, Слободского отдела полиции.



По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к любым организаций пока не установлена. Он сообщил, что во время конфликта применено травматическое и огнестрельное оружие. 25-летний харьковчанин с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице.

Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Факт события зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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