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В Харькове мужчина во время ссоры сильно избил жену

В Харькове мужчина во время ссоры сильно избил жену
35-летний харьковчанин жестоко избил жену.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова поступило сообщение о том, что из квартиры по месту жительства на улице Гвардейцев Широнинцев бригадой скорой медпомощи в харьковскую неотложку доставлена ​​36-летняя женщина.

У нее констатирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы. Состояние здоровья женщины врачи сейчас оценивают как удовлетворительное. В совершении уголовного преступления разоблачен муж потерпевшей. Установлено, что в ходе ссоры мужчина нанес жене тяжкие телесные повреждения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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