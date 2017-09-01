В Харькове мужчина во время ссоры сильно избил жену 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

35-летний харьковчанин жестоко избил жену.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова поступило сообщение о том, что из квартиры по месту жительства на улице Гвардейцев Широнинцев бригадой скорой медпомощи в харьковскую неотложку доставлена ​​36-летняя женщина.



У нее констатирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы. Состояние здоровья женщины врачи сейчас оценивают как удовлетворительное. В совершении уголовного преступления разоблачен муж потерпевшей. Установлено, что в ходе ссоры мужчина нанес жене тяжкие телесные повреждения.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.