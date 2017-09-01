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Под Харьковом женщина застрелила пьяного агрессивного мужчину

Под Харьковом женщина застрелила пьяного агрессивного мужчину
В Харьковской области 39-летняя женщина застрелила пьяного мужчину, который ворвался в ее дом, требуя водки.
"39-летняя жительница Змиевского района нанесла пьяном неизвестному, вечером ворвался в ее дом, смертельные огнестрельные ранения в голову. От полученных ранений мужчина скончался", - сообщает пресс-служба харьковской полиции в Facebook.

Установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии через незапертую дверь проник в частный дом женщины. Он вел себя агрессивно и потребовал водку. Хозяйка находилась дома со своими малолетними детьми. Она испугалась, схватила гладкоствольное ружье и осуществила шесть выстрелов в сторону нападавшего. Ружье зарегистрировано на имя мужа женщины.

Вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ст. 118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до 2 лет или ограничение свободы сроком до 3 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

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