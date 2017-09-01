За время АТО Харьков принял на лечение более 20 тысяч военных 1 сентября 2017 г. источник 0 0

В Харькове за время проведения на Донбассе антитеррористической операции на лечение было принято около 20,5 тыс украинских военных.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, специалисты Военно-медицинского клинического центра Северного региона продолжают оказывать квалифицированную помощь военнослужащим, участвующим в АТО.



"За время проведения АТО военные медики Харькова приняли на лечение около 20,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил и представителей других воинских формирований Украины. Из них около 5 тыс. прошли лечение в связи с боевыми травмами и более 3 тыс. - в "связи с ранениями", - сказал Праута.



Также он сообщил, за время проведения АТО все специалисты Военно-медицинского клинического центра Северного региона прошли службу в районе ведения боевых действий на Донбассе.