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Дональд Трамп инициировал закрытие дипломатических объектов РФ в США

Дональд Трамп инициировал закрытие дипломатических объектов РФ в США
Власти США требует от российского правительства закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне, округ Колумбия, и торговое представительство в Нью-Йорке.
Решение о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско инициировал президент США Дональд Трамп, сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс на брифинге в Белом доме.

«Это было решение, принятое президентом, да», – сказала Сандерс, отвечая на вопрос журналистов относительно того, кто инициировал такой дипломатический шаг.

«Мы приняли твердую и взвешенную меру в ответ на неудачное решение России в этом году. Мы хотим остановить нисходящую спираль, и мы хотим двигаться вперед в сторону лучших отношений. Мы будем искать возможности для этого, но мы также хотим прибегнуть к справедливому решению», – пояснила она.

«Сегодня мы требуем от российского правительства закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне, округ Колумбия, и торговое представительство в Нью-Йорке. Процесс закрытия должен быть завершен до 2 сентября», – уточнила Сандерс.

Напомним, ранее власти США предъявили требование к Российской Федерации закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить количество российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Таким образом администрация президента Дональда Трампа осуществила меры в ответ на решение РФ о высылке американских дипломатов из дипломатических ведомств в России.

31 августа, поздно вечером на сайте Генконсульства России в Сан-Франциско появилось сообщение, что ведомство прекращает принимать посетителей 1 сентября из-за решения властей США о закрытии дипломатического представительства.

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