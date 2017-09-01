Украина

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С 1 января на украинской границе заработает биометрический контроль

С 1 января на украинской границе заработает биометрический контроль
Система фиксации биометрических данных граждан на государственной границе заработает с 1 января 2018 года.
"Ускоренными темпами сейчас создается система фиксации биометрических данных. Хочу подчеркнуть, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу, которая должна заработать с 1 января 2018 года, даст полноценно заработать Единой национальной системе биометрической идентификации и верификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", - заявил президент Петр Порошенко в ходе церемонии открытия центра предоставления административных услуг в Харькове.

Он также добавил, что в реализации соответствующего комплекса мер важная роль отводится центрам предоставления административных услуг.

Пресс-служба главы государства сообщает, что список стран, граждане которых должны будут сдавать биометрические данные, должно утвердить правительство Украины.

Процедура въезда в Украину будет следующей: иностранец должен предварительно сообщить о намерении въехать в Украину, на границе будет происходить фиксация данных биометрического паспорта (или снятие биометрических данных), а по приезду он должен будет отметиться в месте пребывания.

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