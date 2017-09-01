Экономика

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В Харькове растут долги за «коммуналку»

В Харькове растут долги за «коммуналку»
В январе-июле 2017 года населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 4360,2 млн.грн. (84,0% начисленных за этот период сумм).
Как сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области, задолженность населения на конец июля составляла: за газоснабжение - 1635,9 млн.грн., за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 1549,1 млн.грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 276,4 млн.грн., за централизованное водоснабжение и водоотведение - 247,4 млн.грн., за вывоз бытовых отходов - 73,1 млн.грн.

Кроме того, в июле населением оплачено за электроэнергию 183,8 млн.грн., что составило 94,6% начисленных за этот период сумм (в июле 2016 года - 92,2%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец июля составляла 422,4 млн.грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч), на одного владельца лицевого счета в июле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличились на 11,8% и составили 543,2 грн.

Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 27.06.2003 № 976 "Об утверждении Порядка погашения реструктуризированной задолженности и внесения текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги" в январе-июле 2017 года с населением было заключено 2,6 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 10,1 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 2,4 млн.грн.

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