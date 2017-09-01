В Харькове открылся региональный центр админуслуг 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

1 сентября глава государства Петр Порошенко вместе с послом США в Украине Мари Йованович,главой АП Игорем Райниным и председателем ХОГА Юлией Светличной принял участие в открытии Регионального центра предоставления административных и социальных услуг.

Приветствуя всех собравшихся на открытии, президент отметил, что это событие является важным и очень символичным.



"Здесь можно будет получить более 400 видов услуг - без очереди, с уважением. В том числе услуги по получению биометрического паспорта – и не только для харьковчан, но и для граждан из любого уголка Украины. Это огромное событие, потому что 11 июня, подытоживая наши решительные действия по реформированию страны, авторитетная миссия Европейского Союза поставила Украине оценку «отлично», и мы получили право на безвизовые поездки", - подчеркнул президент.



Он также отметил, что современные центры предоставления административных услуг станут важным звеном в системе безопасности государства.



"Ускоренными темпами сейчас создается система фиксации биометрических данных. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу должна заработать с 1 января 2018 года. Она позволит полноценно заработать Единой системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. И в реализации этого комплекса мер важная роль отводится центрам предоставления административных услуг. Больше никто не подделает украинский паспорт. Больше никто не создаст угрозу безопасности. Мы общими усилиями повысим уровень безопасности наших граждан. Усилия Харькова по созданию новейшего современного центра предоставления административных услуг – это важный вклад города и области в укрепление национальной безопасности и обороны Украины. Слобожанщина достойно держит щит государства в борьбе с врагом", - сказал Порошенко.



Харьковский региональный центр предоставления административных и социальных услуг является наибольшим и мощнейшим в Украине. Он способен обслуживать около 2000 человек в сутки, предоставляя до 450 услуг. Центр будет предоставлять ряд эксклюзивных услуг. Здесь будет работать "Окно для иностранцев", где можно будет зарегистрировать место постоянного жительства или временного пребывания, оформить гражданство или получить консультационные услуги. В "Молодежном окне" зарегистрируют брак, родившегося ребенка, возьмут на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и тому подобное. Проект по строительству Регионального ЦПАУ реализуется в области совместно ХОГА, Харьковским городским советом и международными партнерами в рамках меморандума о сотрудничестве между Харьковской облгосадминистрацией и посольством США в Украине, сообщили в пресс-службе ХОГА.



По оценке советника главы Администрации президента Украины по вопросам реформ, экс-заместителя Министра юстиции Грузии Георгия Вашадзе, Харьковский региональный центр предоставления админуслуг станет образцом для строительства центров по всей Украине.



В Региональном ЦПАУ будут работать около 320 сотрудников. Со временем обращаться в центр смогут не только жители Харьковского, но и соседних регионов.