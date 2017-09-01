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Евросоюз ввел новые тесты на уровень выбросов выхлопных газов автомобилей

Евросоюз ввел новые тесты на уровень выбросов выхлопных газов автомобилей
В Европейском союзе 1 сентября вводятся новые обязательные тесты для всех новых моделей автомобилей на уровень выбросов вредных веществ.
Как сообщает пресс-служба ЕС, согласно обновленным правилам, автомобили должны будут пройти проверку на уровень выбросов в условиях реального движения, а также сдать тест в лаборатории.

В ЕС убеждены, что новые тесты помогут получать более правдивые результаты, а так же будут способствовать улучшению конкурентоспособности в автомобильной промышленности.

Стратегия ЕС направлена на повышение эффективности транспортной системы, а также на ускорение перехода на альтернативные источники энергии с более низкими показателями выбросов и использование транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

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