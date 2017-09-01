Как тренируются участники средневековых боев 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во вторник, 5 сентября, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит Виталий Ермоленко, представитель Международной ассоциации исторического средневекового боя, член клуба исторической реконструкции "Князь".



Вопросы можно задавать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Чем отличаются исторические средневековые бои от реконструкции? Насколько этот спорт распространен в мире? Безопасны ли эти бои? Какие доспехи и оружие используются в турнирах? С какого возраста можно заниматься таким спортом? Как проходят тренировки и подготовка к соревнованиям? Что происходит на чемпионате мира "Битва Наций"? Какие задачи ставит перед собой Международная ассоциация исторического средневекового боя?



Наш гость ответит на эти и другие вопросы.



Звоните!



Вопросы можно задавать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги будут опубликованы 12 сентября 2017 года.