Анонс гостя

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Как тренируются участники средневековых боев

Как тренируются участники средневековых боев
Во вторник, 5 сентября, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит Виталий Ермоленко, представитель Международной ассоциации исторического средневекового боя, член клуба исторической реконструкции "Князь".

Вопросы можно задавать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Чем отличаются исторические средневековые бои от реконструкции? Насколько этот спорт распространен в мире? Безопасны ли эти бои? Какие доспехи и оружие используются в турнирах? С какого возраста можно заниматься таким спортом? Как проходят тренировки и подготовка к соревнованиям? Что происходит на чемпионате мира "Битва Наций"? Какие задачи ставит перед собой Международная ассоциация исторического средневекового боя?

Наш гость ответит на эти и другие вопросы.

Звоните!

Вопросы можно задавать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Итоги будут опубликованы 12 сентября 2017 года.

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